Россия запросила заседание Совбеза ООН после атаки ВСУ на Черноморский флот | 360°

Мир 29 октября 2022, 20:39 Россия запросила заседание Совбеза ООН после атаки ВСУ на Черноморский флот Зампостпреда Полянский: Россия запросила заседание Совбеза после атаки ВСУ в Севастополе РИА "Новости"

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Россия направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН на 31 октября после атаки украинских войск на корабли Черноморского флота, задействованные в безопасности гуманитарного коридора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский.

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Он добавил, что постоянное представительство России уже сообщило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу о приостановке выполнения договора по зерновой сделке.

«Мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН», — уточнил Полянский.

ВСУ направили подводные и воздушные дроны в сторону базы Черноморского флота, где находились корабли, обеспечивающие безопасность прохода по гуманитарному коридору в Турцию для судов с зерном из портов Украины.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что все вражеские аппараты оперативно уничтожили. В результате атаки повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и заграждение в акватории бухты Южная.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные действовали с подачи Минобороны Великобритании.

В МИД РФ отмечали, что Россия приостанавливает выполнение зерновой сделки на неопределенный срок. Там пояснили, что обеспечить безопасность сухогрузов, проходящих через гуманитарный коридор, невозможно, напомнил телеканал «Санкт-Петербург».