Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Миляничу

Посольство Черногории в Москве получило ноту о запрете въезда в Россию госсекретарю МВД балканской страны Зорану Миляничу. Об этом сообщил МИД России.

В ведомстве пояснили, что это ответ на предоставление властями Черногории политического убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, находящемуся в международном розыске за несколько особо тяжких преступлений.

Решение властей Черногории взять под защиту Исмаилова Россия рассматривает как недружественный шаг, отметили в МИД.

Предприниматель Тельман Исмаилов и его брат Вагиф заочно арестованы в России по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, он стоял за организацией убийств предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Исполнителя преступления Мехмана Керимова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

В октябре 2021 года Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Ходатайство о выдаче предпринимателя Генеральная прокуратура России направила в МВД и Министерство юстиции Черногории.