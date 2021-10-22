Черногория предоставила политическое убежище экс-хозяину «Черкизона» Исмаилову

Черногория предоставила политическое убежище российскому бизнесмену и бывшему хозяину Черкизовского рынка («Черкизон») Тельману Исмаилову. Об этом сообщил его адвокат в беседе с «РИА Новости».

Адвокат добавил, что Исмаилова уже освободили из местной тюрьмы, в которой он содержался в последнее время в ожидании экстрадиции в Россию. Запрос на выдачу Исмаилова России Генпрокуратура направила 15 августа.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года. Ему вменяли организацию заказных убийств. По версии следствия, хозяин «Черкизона» вместе с двумя своими братьями разрабатывал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева — оно произошло 15 мая 2016 года. Киллер, который учинил расстрел, уже известен — это Мехман Керимов.

Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября. В Черногории он проживал в доме, взятом в аренду. Примечательно, что здание находилось в паре минут езды от местного МВД. Сам Исмаилов вины в преступлении, которое ему инкриминируют, так и не признал.