Россия запретила въезд жителям десяти стран из-за «омикрона»

Из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса правительство России полностью запретило въезд в страну жителям десяти стран. Распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина было размещено на портале правовой информации.

Исходя из документа, въезд в Россию, в том числе и через третьи страны, запрещен жителям Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР, а также специального административного района Гонконг.

Ранее ограничения на въезд в Россию не распространялись на дипломатов и владельцев служебных паспортов, а также на моряков, членов экипажей самолетов и машинистов с проводниками.

Специалистам НИЦ имени Гамалеи удалось выделить образец штамма «омикрон». Его получили от заразившихся новым вариантом SARS-CoV-2 россиян.

Новый штамм нашли в конце ноября в Ботсване и ЮАР. У B.1.1.529 в S-белке, который необходим для заражения клеток, десятки мутаций. Исследователи сочли изменения в геноме вируса в том числе показателем высокой заразности штамма и его устойчивость к антителам у привитых и переболевших. Делать окончательные выводы ученые не спешат.