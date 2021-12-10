Центр Гамалеи получил штамм «омикрон» из организмов заразившихся россиян

Специалистам НИЦ имени Гамалеи удалось выделить образец штамма «омикрон». Его получили от заразившихся новым вариантом SARS-CoV-2 россиян.

Директор центра Александр Гинцбург уточнил в беседе с РИА «Новости», что «омикрон» выделили у вернувшихся из-за рубежа россиян.

«Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — сказал он.

Новый штамм нашли в конце ноября в Ботсване и ЮАР. У B.1.1.529 в S-белке, который необходим для заражения клеток, десятки мутаций.

Исследователи сочли изменения в геноме вируса в том числе показателем высокой заразности штамма и его устойчивость к антителам у привитых и переболевших. Делать окончательные выводы ученые не спешат.

Не исключено, что «омикрон» изначально развился у носителя с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Во всемирной организации здравоохранения новый штамм назвали вызывающим озабоченность. В России заражение «омикроном» подтвердили у двух вернувшихся из ЮАР россиян.