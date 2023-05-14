Мир 14 мая 2023, 01:19 Россия заняла пятое место в Европе по продажам машин Автостат: авторынок России попал в топ-5 лидеров в Европе по итогам апреля РИА «Новости»

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Россия вернулась в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Европе впервые за 2023 год. Такими статистическими данными поделились аналитики «Автостата».

Первое место осталось за Германией, где в апреле реализовали 202 947 машин (+12,6%). Второе место у Великобритании с результатом 132 990 автомобилей, рост объема продаж составил 16,6%.

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На третье место попала Франция, достигнув результата в 132 509 машин и увеличив продажи сразу на 21,9%. Четвертую строчку заслужил итальянский рынок — 125 805 проданных автомобилей (29,2%)

Российский авторынок встал на пятое место благодаря росту спроса в 2,7 раза. В стране продали 75 622 новых легковых авто, что позволило РФ обогнать Испанию, где продажи составили 74 749 экземпляров (8,2%).

По информации агентства «Автостат», в апреле дилеры в России реализовали в общей сложности 75,6 тысячи новых легковушек. В марте продали 25,3 тысячи новых автомобилей марки Lada. Завод «Москвич» в апреле смог реализовать 969 автомобилей, что почти вдвое превысило показатели мартовских продаж