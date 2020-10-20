Россия заморозит ядерный арсенал страны при продлении СНВ-3

В Москве готовы вместе с США взять на себя обязательства по заморозке ядерного оружия обеих сторон в случае продления СНВ-3. Ранее страна выступила за то, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) действовал еще год.

Позицию российской стороны уточнили в пресс-службе МИД РФ. Официального ответа от США на ноту от 16 октября на этот счет министерство пока не получило.

«Россия <…> готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы „заморозить“ на данный период (продление СНВ-3 — примеч. ред.) количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что подобное может быть реализовано только в том случае, если «заморозку» не будут сопровождать дополнительные требования со стороны США. Если Вашингтон согласится на такой подход, то выигранное благодаря продлению ДСНВ время российские дипломаты предложили пустить на комплексные двухсторонние переговоры. Речь на них пойдет «о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

Продлить действующий договор на год безо всяких условий ранее предложил президент России Владимир Путин. Действие СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Если его не продлят, то соглашений, которые бы накладывали ограничение на ядерные арсеналы стран мира, не останется.