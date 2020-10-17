Американские власти даже не стали изучать предложение президента России Владимира Путина о продлении СНВ-3 без каких-либо условий и просто отвергли его. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вчера в информационном пространстве США прогремело два взрыва. Первый взрыв — когда мир услышал о том, что [президент России] Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьезного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина», — заявил Антонов в эфире Первого канала.

Посол подчеркнул, что нынешнее руководство Штатов изначально негативно относилось к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Администрация американского президента Дональда Трампа искажает причины отказа Москвы от условий Вашингтона по продлению СНВ-3. Антонов добавил, что с Россией нельзя вести ультимативный диалог. Достигнуть хорошего результата для обеих сторон возможно только при взаимном уважении.

Накануне Путин предложил продлить Договор безо всяких условий хотя бы на год, чтобы выиграть время и провести содержательные переговоры, пишет «Газета.ru».