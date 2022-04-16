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    16 апреля 2022, 14:12

    Россия закрыла въезд в страну премьер-министру Великобритании Джонсону

    МИД РФ сообщил о запрете въезда в Россию премьер-министра Великобритании Джонсона

    Максим Зинкин

    Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону запрещен въезд в Россию. Об этом на официальном сайте сообщило Министерство иностранных дел РФ РФ.

    Россия закрыла въезд в страну премьер-министру Великобритании Джонсону

    «Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на создание условий для сдерживания России, международную изоляцию нашей страны и удушение отечественной экономики», — говорится в сообщении ведомства.

    Также въезд в РФ запретила въезд в страну главе британского МИД Лиз Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру финансов Риши Сунак, министру культуры и СМИ Надин Доррис и еще целому ряду высших политиков страны.

    МИД отметил, что в ближайшее время список пополнится именами британских парламентариев, которые нагнетают антироссийскую агрессии и подстрекают неонацистский киевский режим.

    Ранее Джонсон исключил отмену антироссийский санкций в случае перемирия РФ с Украиной, вместо этого он призвал Запад увеличить военные поставки Киеву.