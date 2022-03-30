Джонсон исключил отмену санкций против России в случае перемирия с Украиной

Решение России о прекращении огня на Украине не приведет к отмене введенных санкций. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в парламенте выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что правительству страны необходимо усилить военную поддержку Украины и не допустить отмены антироссийских санкций со стороны стран-партнеров.

«Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина. И это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо», — заявил Джонсон.

Глава правительства Великобритании отреагировал на заявление министра иностранных дел страны Лиз Трасс, которая ранее не исключила отмены санкций против России в случае прекращения огня и вывода войск с территории Украины. По ее словам, чтобы склонить Москву к этому решению, нужно усилить санкционное давление и поставки вооружения на Украину.