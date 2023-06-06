Мир 06 июня 2023, 20:47 Россия заявила протест Бельгии из-за применении оружия ДРГ на Белгородчине МИД РФ: послу Бельгии заявлен протест из-за применения оружия ДРГ в Белгородской области РИА «Новости»

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МИД вызвал посла Бельгии в Москве для заявления протеста из-за применения диверсантами оружия бельгийского производства на территории Белгородчины. Россия призвала не закрывать глаза на умножающиеся свидетельства поддержки террористов киевским режимом, уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«В МИД России вызван посол Бельгии в Москве, <...> которому заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая», — подчеркнули в МИД.

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Российская сторона при этом не раз предупреждала об опасности накачки ВСУ западным вооружением и техникой. В частности, речь идет об их неконтролируемом расползании и попадании в руки террористических формирований.

Бельгийские власти с удивлением отреагировали на применение ВСУ оружия своего производства на территории России. Премьер страны Александер Де Кроо пообещал провести расследование.