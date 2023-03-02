Мир 02 марта 2023, 22:58 Россия заявила о провале зерновой сделки МИД России: зерновая сделка не работает из-за саботажа стран Запада РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел России заявило о провале зерновой сделки из-за саботажа со стороны западных стран. Комментарий об этом опубликовали на сайте ведомства.

«Вынуждены констатировать — предложенный [генсеком ООН] Антониу Гутерришем <…> „пакет“ договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН», — сообщили в ведомстве.

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В российском МИД отметили, США и Европу не интересуют потребности нуждающихся стран, а также им не до усилий ООН, которую они пытаются использовать как «послушный инструмент обслуживания своих политических целей».

МИД России призвало «прекратить разыгрывать продовольственную карту», отметив, что наибольшую долю зерна из Украины направляют по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Российскому сельхозэкспорту же приходиться сталкиваться с «откровенными препятствиями», отметили российский дипломаты

Накануне начальник отдела коммуникаций офиса координатора организации по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла заявил, что в ООН рассчитывают на продление зерновой сделки после 18 марта.