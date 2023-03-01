Мир 01 марта 2023, 13:31 ООН понадеялась на продление зерновой сделки Представитель координатора ООН по зерновой сделке Палла заявила о надежде на ее продление РИА «Новости»

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Зерновая сделка показала хорошие результаты, и в ООН рассчитывают на ее продление после 18 марта. Начальник отдела коммуникаций офиса координатора организации по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла сказала об этом ТАСС.

«Мы ведем переговоры со всеми сторонами инициативы с той целью, чтобы сделка продолжила реализовываться», — рассказала она.

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ООН собирает мнения сторон, их жалобы и предложения, а потом, по словам Палла, устраивает обсуждение. Она назвала зерновую сделку удачным механизмом, важным для глобальной продовольственной безопасности. Представитель координатора сделки призвала продлить ее по истечении очередного срока, чтобы наладить беспрепятственный экспорт российских и украинских зерна и удобрений.

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Россия, Украина, ООН и Турция заключили первые соглашения в июле 2022 года, а в ноябре продлили их действие до 18 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал изменить условия, так как за это время выполнили только первую часть сделки — по вывозу зерна из украинских портов.

Препятствия для поставок российской сельхозпродукции и удобрений не сняли. Украина предложила начать переговоры о продлении зерновой сделки, увеличить ее действие на год и добавить порты Николаева.