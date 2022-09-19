Россия заявила, что не будет вводить ответные визовые ограничения | 360°

Мир 19 сентября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

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Viber Россия заявила, что не будет вводить ответные визовые ограничения Посол РФ в Берлине Нечаев: Россия не поддержит игру в дискриминацию РИА «Новости»

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Россия не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА «Новости».

«Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — сказал он.

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Строить предположения о возможном сокращении выдачи виз россиянам со стороны Германии он не стал. Посол подчеркнул, что ФРГ изначально не поддерживала наиболее радикальные предложения Евросоюза касательно России. Как-никак в стране многомиллионная русскоязычная диаспора, которая поддерживает связь с родственниками и друзьями в России.

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Нечаев отметил, что «логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда».

«Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций. <…> Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц 13 сентября провели телефонный разговор. Беседа продлилась 90 минут. Стороны обсудили обстановку на Украине, в частности ситуацию на Запорожской АЭС.

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