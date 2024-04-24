24 апреля 2024, 02:57
Россия задумалась над строительством портов в странах Африки
Минпромторг: Россия построит порты для экспорта в Сенегале и Алжире
Россия изучит возможности строительства портов для экспорта своей продукции в Алжире, Египте, Сенегале и Танзании. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Во время выступления на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» чиновник отметил, что по Африке есть несколько проектов, которые необходимо реализовать уже в ближайшее время.
Реклама
«Один из них — это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока», — пояснил Чекушов.
Такой порт может появится в Танзании, ведь Россию интересует транзитный вход в Африку с восточной стороны. Также интересен и Сенегал, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из России.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что Северная Африка является перспективным рынком для продукции агропрома РФ.
Африка
Строительство
Россия
Экономика
Реклама
Реклама