Мир 23 апреля 2024, 10:26 Председатель совета ФРЦЭ Клименко назвал Африку перспективным рынком для агропрома РФ

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Российская национальная экспозиция была представлена на крупнейшей в Северной Африке агропромышленной выставке Djazagro. Данная территория является перспективным рынком для продукции агропрома РФ, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.

«Население земного шара растет, Африка потихонечку богатеет, поэтому кто на рынке встанет, тот и будет там зарабатывать. Позиции в Африке у нас неплохие», — пояснил специалист.

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Он также напомнил, что многие местные президенты и министры закончили РУДН имени Патриса Лумумбы, поэтому знают русский язык. Такое умение положительно влияет на переговоры между сторонами.