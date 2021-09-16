Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только привитых

Россия выступила против того, что в зал Генеральной Ассамблеи ООН намерены пускать только привитых от коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

В связи с этим Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию письма, направленного Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам.

В обращении указано, что это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, и Россия решительно не согласна с таким правилом.

«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы „твердо поддерживаете“ требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», — подчеркнул Небензя в письме.

Это требование, по словам дипломата, идет вразрез с соглашением между ООН и США о штаб-квартире организации и нарушает ее устав.

Небензя указал, что в расчет не приняли права нескольких категорий людей, среди которых те, кто не может вакцинироваться от COVID-19 по медицинским показателям, те, кто переболел и имеет антитела, а также те, кто привился препаратами, которые не были одобрены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

В Нью-Йорке состоялось открытие 76-й сессии Генассамблеи ООН. Председателем органа стал представитель Мальдив Абдулла Шахид. На текущей неделе первые заседания будут формальными по своему характеру. Участникам очередной сессии Генассамблеи ООН предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. Неделя высокого уровня начнется 21 сентября. На нее в Нью-Йорк прибудут лидеры стран, главы правительств и министры.