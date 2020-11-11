Российские миротворцы направились в зону конфликта в Карабахе

Прибывшие в Армению российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе. Им предстоит наблюдать за прекращением огня в зоне конфликта.

Военным, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ, предстоит преодолеть расстояние более чем в 250 километров. После марша в составе штатных подразделений миротворцы развернут контингент. Их наблюдательные посты расположатся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Всего, напомнили в военном ведомстве, для контроля за прекращением военных действий в Карабах перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

После переброски в Армению российские миротворцы провели разгрузку и сформировали колонны, которые выдвинулись в район сосредоточения. В основу контингента, добавил ТАСС, вошли подразделения 15-й отдельной миротворческой мотострелковой бригады ЦВО.

Совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября приняли главы России, Армении и Азербайджана. Баку и Еревану предписано остановиться на занятых позициях и провести обмен военнопленными.