Мир 25 мая 2023, 14:11 Россия выразила протест послам трех стран из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам» Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД РФ из-за отсутствия итогов расследований по «СП» РИА «Новости»

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Послов Германии, Дании и Швеции вызвали в МИД России 25 мая. Диппредставителям европейских стран выразили протест в связи с отсутствием у России результатов расследований по подрывам на «Северных потоках». Об этом сообщили на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

«В МИД России 25 мая были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на „Северных потоках“ в сентябре 2022 года», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

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Обозначенные страны не в состоянии обеспечить доступность информации по следственным действиям, подчеркнули в МИД. Власти ФРГ, Дании и Швеции уклонились от взаимодействия с Россией в этом деле, и Россия рассматривает эти действия как неприемлемые, отметили в министерстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин еще 6 октября 2022 года направил главам перечисленных государств послание с призывом провести открытое расследование с участием представителей российских органов власти и ПАО «Газпром», но не получил ответа, напомнили в ведомстве. По данным МИД, власти Германии, Дании и Швеции не заинтересованы в установлении обстоятельств диверсий на трубопроводах.

«Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», — обратили внимание в министерстве.

Россия продолжит добиваться от европейских стран объективного и всеобъемлющего расследования подрывов на «Северных потоках», заверили во внешнеполитическом ведомстве. РФ также по-прежнему будет требовать обязательного подключения к процессу российской стороны, заключили в МИД.