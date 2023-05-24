Мир 24 мая 2023, 06:50 Евродепутат объяснил, почему Германия и Евросоюз не захотели расследовать подрыв «Северных потоков» Евродепутат Бек: Германия и ЕС не позволят расследовать подрыв «Северных потоков» РИА «Новости»

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Евросоюз и Германия не станут восстанавливать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», поэтому не допустят проведение независимого расследования их подрыва. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сказал об этом в интервью «Известиям».

«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы», — сказал он.

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Гуннар Бек назвал большинство стран Европы неавтономными, особенно Германию. Правительство ФРГ имеет обязательства перед США, его действия ограничили со стороны НАТО и Евросоюза. Свое влияние на обстановку, по словам евродепутата, оказала внутриполитическая ситуация и «политические неврозы».

Отказ от российских нефти и газа привел к росту цен на энергоносители, вслед за ним — ускорению инфляции и подрыву конкурентоспособности европейских предприятий. Гуннар Бек сказал, что сильней остальных в Евросоюзе пострадала Германия, так как одновременно с газовым эмбарго она решила сократить использование угля и отказаться от атомной энергетики.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» случились в конце сентября, специалисты назвали их причиной подрыв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ускорить расследование и сделать его открытым для всех заинтересованных стран.