Россия выяснит, использует ли Украина турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проверит информацию о том, использует ли Украина турецкие беспилотники Bayraktar в Донбассе. Об этом написал RT.

«Что касается сообщений о применении ВС Украины беспилотника Bayraktar по позициям на Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Министр пояснил, что эта над историей с применением оружия должны задуматься те, кто спонсирует «подконтрольный неонацистам киевский режим» и «потакает капризным требованиям Украины» о том, что ее необходимо как можно скорее принять в НАТО.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины ранее впервые продемонстрировал турецкий беспилотник Bayraktar в действии.