Военные Украины впервые показали боевой беспилотник Bayraktar в действии

Генеральный штаб вооруженных сил Украины в первый раз продемонстрировал боевой дрон Bayraktar в действии. Видео с ударом с турецкого летательного аппарата военные опубликовали на странице подразделения в Facebook.

На ролике заметно, как ракеты с воздуха бьют по целям на земле, откуда разбегаются солдаты. При этом за кадром слышно неразборчивые комментарии.

Из видео или его описания непонятно, где и когда использовали дрон. Генштаб заявил, что дрон приказал использовать главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. При этом в пресс-службе генштаба уверили, что Bayraktar не нарушал донецкую линию разграничения. Дрон, по словам представителей ведомства, разбил артиллерийское орудие с помощью наводящейся ракеты.

В апреле 2014 года Украина начала операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости. В республиках введены меры обеспечения перемирия, которые полностью запрещают ведение военных действий, но перестрелки в этих районах все равно происходят.