Минфин США ввел санкции против жены Лукашенко

Жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина попала в санкционный список Министерства финансов США за нарушение прав человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также в список попали судья Басманного районного суда Москвы Наталья Мушникова, прокурор города Аргуна Чеченской Республики Джабраил Ахматов, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев.

Всего в список попали 15 российских и белорусских физических лиц, а также отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило план реагирования на западные санкции. По его словам, государство делает все, чтобы защитить свою экономическую безопасность.

Власти Великобритании ввели персональные санкции против российских политиков и журналистов, в их число попали представитель МИД Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие.