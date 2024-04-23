Мир 23 апреля 2024, 09:58 Россия всегда побеждала в войнах за справедливость — Медведчук Медведчук: Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость РИА «Новости»

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Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

«Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было не обогащение, не желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха», — сказал он.

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Виктор Медведчук заявил, что в контексте нынешнего конфликта на Украине справедливостью можно считать демонтаж диктатуры коллективного Запада. Он сказал, что для успешного достижения этой цели создали необходимые экономические и политические условия. Политик предупредил, что по мере вовлеченности в противостояние потери Запада лишь возрастут.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил свою страну государственности, заявил Виктор Медведчук в авторской статье на сайте kp.ru. Оппозиционер спрогнозировал отставку украинского лидера и расширение России.