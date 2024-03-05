Мир 05 марта 2024, 15:33 «Гегемония Запада закончилась». Орбан объявил о формировании нового миропорядка Орбан: гегемония Запада подошла к концу, Венгрия хочет союза с другими странами Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Гегемония Запада кончилась, формируется новый мировой порядок, поэтому Венгрия хотела бы укрепить союз с другими странами, отстаивающими свой суверенитет. Такое заявление сделал венгерский премьер министр Виктор Орбан, сообщило агентство MTI.

«Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными», — заявил он.

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Мир пытаются расколоть на геополитические блоки, а на страны, такие как Венгрия, оказывают огромное давление. При этом само государство заинтересовано в членстве в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Сейчас Венгрия намерена расширить сотрудничество с другими странами, которые отстаивают свой суверенитет. Поэтому первоочередная задача для государства — показать всему миру свой успех, а не ударяться в объяснения из-за политических разногласий.

Орбан также заявил, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в направлениях, не затронутых санкциями. После спецоперации «жизнь продолжится», подчеркнул он. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что затягивание переговоров навредило Украине. Сейчас ВСУ находятся не в лучшем положении.