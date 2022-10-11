«Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ | 360°

Мир 11 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber «Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ Глава МИД Франции Колонна выступила против попыток изоляции России РИА Новости

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Франция выступает против попыток изоляции России, заявила глава МИД этой страны Катрин Колонна. Она указала на важность сохранения каналов диалога с РФ, сообщил ТАСС.

«Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным», — сказала она в эфире местной радиостанции.

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По словам политика, изоляция Россия была бы худшей политикой. Министр напомнила, что благодаря сохранению контактов на Запорожскую АЭС удалось направить миссию Международного агентства по атомной энергии. Именно диалог помогает добиваться результатов, добавила глава внешнеполитического ведомства.

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Колонна подчеркнула, что российско-украинский конфликт рано или поздно закончится. По ее словам, возможно, он будет долгим.

«Но Россия всегда будет нашим соседом», — заключила министр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря об оценке диалога России и США, указал на то, что Штаты сами загнали себя в изоляцию, проводя политику санкций, которые по большому счету не имеют эффекта.

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