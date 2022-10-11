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США загнали себя в изоляцию в попытке создать антироссийскую коалицию — МИД

Замглавы МИД РФ Рябков: США загнали себя в изоляцию санкционной политикой против России

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Администрация США сама загнала себя в изоляцию, пытаясь сколотить антироссийскую коалицию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия не отказывается от равноправного диалога с Штатами.

Рябков обратил внимание на метания США по диалогу с Россией. Такое поведение американской стороны, по его мнению, связано с тем, что Штаты пытались создать коалицию против РФ, но это ни к чему не привело.

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По оценке замглавы МИД, сейчас российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии. Уровень диалога сопоставим с пиковыми моментами холодной войны, добавил Рябков.

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Он подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена сама загнала себя в изоляцию от России, проводя санкционную политику. Причем ограничительные меры, которые принимают Штаты, по большому счету не работают, отметил Рябков.

«„Разорвать в клочья“ нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов», — заявил замминистра.

Рябков отметил, что Россия со своей стороны не отказывается от контактов, но общение должно базироваться на основе взаимоуважения и учета интересов.

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