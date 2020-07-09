Россия включила журналиста Бабченко в список террористов

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко попал в список террористов и экстремистов. В перечень его включила Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Запись о включении Бабченко в реестр появилась на сайте ведомства. Что стало причиной такого решения, пока не сообщается.

Аркадий Бабченко — российский оппозиционный журналист. Зимой 2017 года он объявил, что уезжает из страны из-за якобы угроз в адрес своей семьи. Тогда корреспондент отправился на Украину, побоявшись уголовного преследования за антироссийские высказывания.

В 2018 году произошел громкий скандал, когда спецслужбы разыграли убийство журналиста. 29 мая власти сообщили, что Аркадия Бабченко застрелили в подъезде собственного дома в Киеве. Но уже на следующий день СБУ опровергла информацию о смерти журналиста. Свои действия спецслужбы объяснили тем, что инсценировка смерти Бабченко понадобилась, чтобы предотвратить реальное покушение на убийство.

В итоге журналист решил покинуть и Украину. В ноябре 2019 года он сообщил, что уезжает из-за несогласия с политикой украинской власти. Он отметил, что может когда-то вернуться, но приедет в страну уже на американском танке Abrams.