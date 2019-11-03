Бабченко уехал с Украины и пообещал вернуться на танке

Бабченко напомнил, что ровно полгода назад написал про переезд, если Украина выберет «кандидата Х». Тогда он пообещал запустить процесс «Я сваливаю». И теперь журналист перешел к действиям. По его словам, «он сказал, он сделал».

Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины Подробнее

Бывший военный журналист рассказал, как все это время ему в комментариях напоминали о победе Зеленского на президентских выборах. Многие ждали, когда он сдержит слово и уедет. Теперь же Бабченко покинул страну. Поэтому он не понимает, почему сейчас кто-то чем-то недоволен.

«Пацан сказал, пацан сделал. Процесс „я сваливаю“ запущен. Портнов (Андрей, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича — прим.) приехал — Бабченко уехал. Поменяли хулигана», — написал Бабченко.

Кроме того, журналист передал слова благодарности своему коллеге Евгению Киселеву, который «удержался» и не раскрыл его новый адрес проживания. «Кремень, а не человек», — оценил Бабченко.

Журналист допускает, что вернется на Украину. Правда, в таком случае он приедет в страну уже на американском танке Abrams.

Бабченко приехал на Украину в 2017 году, так как боялся возможного уголовного преследования в РФ за антироссийские высказывания. В 2018-м спецсслужбы разыграли убийство журналиста на Украине. Однако факт его гибели опровергли на следующий же день.

Об отъезде Бабченко сначала рассказал российский журналист Евгений Киселев. По его сведениям, коллега ухал то ли в Эстонию, то ли в Финляндию. Правда, Бабченко может быть и в Норвегии, куда он сбежал после проигрыша тогдашнего президента Украины Петра Порошенко на выборах в мае 2019 года. Киселев допускает, что бывший военный корреспондент ухал насовсем. По его предположению, Бабченко хочет получить политическое убежище в Европе, чтобы скрыться от новых украинских властей.