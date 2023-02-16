Мир 16 февраля 2023, 01:19 Россия более чем в три раза сократила вложения в госбумаги США Россия уменьшила объем вложений в госбумаги США до $629 млн Pixabay

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Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза. Теперь он составляет 629 миллионов долларов, отмечено в официальных документах Минфина США.

В ноябре упомянутый показатель составлял 2,092 миллиарда долларов, в октябре — 2,034 миллиарда долларов, а в сентябре — 2,015 миллиарда долларов. С марта он держался на уровне чуть выше двух миллиардов долларов. В феврале объем вложений России в госбумаги США достиг 3,753 миллиарда долларов.

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В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 104 миллиона долларов, а на краткосрочные — 525 миллионов долларов. Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг с весны 2018 года. В апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда.

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Бюджетное управление Конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом уже в июле–сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга. Администрация Белого дома поручила законодателям поднять лимиты заимствований или даже приостановить их действие.