Мир 16 февраля 2023, 00:52 Конгресс допустил дефолт в США в ближайшие полгода Конгресс США предупредил об угрозе дефолта в июле–сентябре 2023 года freepik

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США могут столкнуться с дефолтом уже в июле–сентябре 2023 года, если не повысятся лимиты госдолга. Такими прогнозами поделилось бюджетное управление Конгресса. С данными доклада ознакомилось РИА «Новости».

«Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года», — говорится в документе.

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Администрация Белого дома уже обратилась к законодателям с просьбой без предварительных условий увеличить лимиты заимствований или вообще приостановить их действие. Иначе правительство не сможет оплатить свои обязательства в полном объеме.

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«Правительству придется объявить дефолт по долговым обязательствам», — отмечено в тексте.

Ранее журналисты издания Politico предположили, что администрация президента США Джо Байдена может обратиться к Конгрессу Соединенных Штатов за крупнейшим в истории оборонным бюджетом. По предварительным прогнозам, средства пойдут на обеспечение сферы обороны в 2024 финансовом году.