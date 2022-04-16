Россия в феврале снизила вложения в гособлигации США до 3,7 млрд долларов

Объем вложений России в ценные бумаги США в феврале 2022 года снизился до 3,753 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Минфина США.

Месяцем ранее этот показатель находился на отметке 4,503 миллиарда долларов. Российский Минфин сократил вложения в государственный долг США с апреля 2018 года, когда уровень упал с 96 до 48,7 миллиарда долларов, в мае снижение было еще серьезным — 14,9 миллиарда долларов.

На первом месте среди держателей государственных облигаций США осталась Япония с показателем 1,3 триллиона долларов в феврале. Вторым идет Китай с 1,05 триллиона долларов, тройку замыкает Великобритания с 625,2 миллиарда долларов.

Экономист Егор Клопенко упрекнул США в отсутствии гарантий сохранения активов третьих стран после заморозки средств ЦБ РФ и предположил, что текущий год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте Штатов.