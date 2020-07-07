Москва перестала считать Вашингтон договороспособным партнером и утратила доверие, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как пишут «Известия», такое заявление прозвучало после онлайн-переговоров стран — участниц Договора по открытому небу. Ранее США приняли решение выйти из соглашения, поэтому сраны собрались на конференцию.

Американская сторона все чаще отказывается от выполнения обязательств и выходит из важных договоров, заключенных ранее.

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков газете.

Для этого нужно двигаться малыми шагами.

О выходе из Договора по открытому небу объявил Дональд Трамп в конце мая. США будут оставаться в соглашении еще полгода. Также Вашингтон собирается покинуть СНВ-3, если в него не включат Китай и другие ядерные державы.