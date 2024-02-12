Мир 12 февраля 2024, 18:11 Россия уступила лидерство в списке угроз для Германии мигрантам и терроризму Доклад Мюнхенской конференции: немцы перестали видеть в России угрозу IMAGO / Olaf Wagner / Global Look Press

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Жители Германии не считают Россию главной угрозой. Сильнее их беспокоит бесконтрольный приток мигрантов, изменения климата и вероятность терактов. Об этом говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия занимала первое место в списке угроз для Германии в 2023 году, но теперь опустилась на седьмое место и стала четвертой для всех стран G7. Также большинство респондентов заявили, что не испытывают опасений по поводу экономической ситуации или возникновения новой пандемии.

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Новыми рисками участники опроса назвали бесконтрольную миграцию, вызванную конфликтами по всему миру, существенные изменения климата, а также угрозу террористических атак со стороны радикальных исламистов. Организаторы исследования связали этот ответ с продолжающимся конфликтом Израиля и ХАМАС.

Главной страной, представляющую опасность, теперь считают Иран. Страна стала третьей в индексе риска среди стран G7. При этом Россия значительно потеряла в рейтинге потенциальных угроз среди всех опрошенных. Союзником страну назвали ее партнеры по БРИКС: Китай, Индия и ЮАР. Бразилия вошла в число не определившихся.

Кроме того, пять стран G7 изменили свое отношение к Китаю, которое стало более благоприятным. Осторожность сохранили только Канада и Япония.

Опрос провели в 12 странах мира (G7, Украине, БРИКС за исключением России). Респондентами стали 1000 жителей от каждого государства. На основе полученных данных исследователи разделили пять показателей на 32 основных риска, которые сегодня волнуют человечество больше всего.

Авторы отдельно отметили, что в прошлом году уровень восприятия угроз оказался рекордно высоким, но последний опрос показал снижение по 21 показателю.

Проведенный в конце января опрос показал, что уровень поддержки Украины среди жителей Италии опустился до 42%. Это минимальный результат с февраля 2022 года. Больше половины респондентов выступили за прекращение поставок оружия ВСУ.