Мир 22 января 2024, 13:08 Поддержка Украины в Италии упала до минимума за два года La Repubblica: уровень одобрения итальянцами военной помощи Украине упал до 42% IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/globallookpress

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В Италии за несколько месяцев сократилась поддержка военной помощи Украине. За ее продолжение выступили 42% жителей, сообщила газета La Repubblica.

Демографический институт Demos совместно с университетом города Урбино провели опрос в декабре. Они спросили 1298 человек об отношении к поставкам вооружений на Украину. Положительно высказались 42% итальянцев. Всего за несколько месяцев до этого, в сентябре, военную помощь поддержали 47% опрошенных, в апреле — 50%, а весной 2022 года — больше половины.

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Против продолжения военной помощи в конце прошлого года выступили 57% итальянцев. Больше всего недовольных насчитали среди избирателей оппозиционного «Движения пяти звезд» (Movimento 5 Stelle). Только 34% его сторонников поддержали поставки оружия.

Офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота осудили по обвинению в шпионаже в пользу России. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.