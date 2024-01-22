22 января 2024, 13:08
Поддержка Украины в Италии упала до минимума за два года
La Repubblica: уровень одобрения итальянцами военной помощи Украине упал до 42%
В Италии за несколько месяцев сократилась поддержка военной помощи Украине. За ее продолжение выступили 42% жителей, сообщила газета La Repubblica.
Демографический институт Demos совместно с университетом города Урбино провели опрос в декабре. Они спросили 1298 человек об отношении к поставкам вооружений на Украину. Положительно высказались 42% итальянцев. Всего за несколько месяцев до этого, в сентябре, военную помощь поддержали 47% опрошенных, в апреле — 50%, а весной 2022 года — больше половины.
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Против продолжения военной помощи в конце прошлого года выступили 57% итальянцев. Больше всего недовольных насчитали среди избирателей оппозиционного «Движения пяти звезд» (Movimento 5 Stelle). Только 34% его сторонников поддержали поставки оружия.
Офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота осудили по обвинению в шпионаже в пользу России. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.
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