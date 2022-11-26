Мир 26 ноября 2022, 15:33 Россия усилила военное присутствие в Арктике на фоне подготовки к конфликту 19FortyFive: Россия начала подготовку к конфликту в Арктике РИА «Новости»

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Россия начала подготовку к конфликту в Арктическом регионе. Об этом заявил обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.

По его словам, российские власти дали понять, что считают регион своим, поэтому наращивают в Арктике военное присутствие.

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В качестве примера обозреватель привел расширение авиабазы Нагурское, построенной в 1950-х годах. Отсюда, по данным издания, совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31.

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Сучиу отметил появление на базе модифицированных танков и бронетехники. Пока неизвестно, когда эти машины отправят в Арктику.

В середине ноября США провели «провокационные» учения в Арктике. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов в разговоре с «360» заметил, что американцы и их союзники таким образом прощупывают почву. Он считает, что Арктика попадает в число регионов будущей стратегической борьбы.