Мир 06 марта 2023, 01:02 Россия упростит визовый режим с шестью странами, включая Индию Замглавы МИД Иванов: Россия готовит соглашение о безвизовом режиме с Сирией и Индией РИА «Новости»

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Замминистра иностранных дел Евгений Иванов сообщил, сто Россия готовит соглашения о безвизовом режиме с шестью странами. В их число входят Индия, Ангола, Индонезия и Сирия, уточнил ТАСС.

«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — рассказал дипломат.

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Накануне МИД России сообщил, что Москва договаривается о безвизовом режиме с 11 странами. Россияне смогут посещать по упрощенному режиму Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Тринидад и Тобаго.

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Ранее сообщалось, что Китай и Россия возобновили соглашение о групповых туристических поездках без виз. Стороны приостановили договоренность во время пандемии.