Мир 03 декабря 2022, 13:59 СМИ: Россия собрала более 100 танкеров, чтобы перевезти нефть в обход Запада Financial Times: Россия собрала 103 танкера, чтобы перевезти нефть в обход Запада РИА «Новости»

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Россия сможет перевозить нефть в обход западных санкций. Она собрала 103 танкера, чтобы поставить топливо в Индию, Китай и Турцию, сообщило издание Financial Times.

«Россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы помочь обойти западные ограничения на продажу российской нефти», — уточнил автор материала.

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Индия, Китай и Турция все более активно покупают нефть из России. Танкеры помогут перевезти топливо, обойдя запрет Евросоюза на морской импорт и введенный им же потолок цен.

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Ранее Минфин США заявил, что предельная стоимость нефти должна составлять 60 долларов за баррель. Этого будет достаточно, чтобы России было выгодно продавать топливо в другие страны, уверены в ведомстве. Также там отметили, что выбранная цифра сопоставима с теми показателями, что были до начала спецоперации на Украине.