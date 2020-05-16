Россия снова сократила вложения в гособлигации США

Россия в марте этого года в три раза сократила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Департамента казначейства США.

Это первое крупное снижение вложений в ценные бумаги США Россией за последние месяцы, уточнило РИА «Новости». В последний раз Россия снизила вложения в американские ценные бумаги в феврале этого года на полтора миллиарда долларов. До этого Минфин систематически наращивал долю России в гособлигации США.

На данный момент, из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные облигации и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.

Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американских облигаций. Первое место уже долго занимает Япония, ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов — до 1,271 триллиона. Следом идет Китай (1,081 триллиона долларов), затем Великобритания (395,3 миллиарда долларов).