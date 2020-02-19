Россия снизила вложения в ценные бумаги США после месяцев роста

Четыре месяца Россия увеличивала свои вложения в госдолг США. Сумма выросла до 11,5 миллиарда долларов, но страна решила сократить инвестиции до 9,9 миллиарда.

Минфин США сравнил вложения в декабре 2019-го с суммой, которая была месяцем ранее. Оказалось, что вложения в американские ценные бумаги упали на 1,5 миллиарда долларов. Значение остановилось на отметке в 9,974 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости». Из них 5,704 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные инвестиции, остальная сумма — на краткосрочные.

С весны 2018 года Россия снижала свои вложения в гособлигации, но в начале осени произошло увеличение суммы. Несмотря на миллиардные вложения, России нет в списке 30 самых крупных держателей долга США. Первую строчку уже несколько месяцев удерживает Япония. Объем инвестиций этой страны достиг 1,155 триллиона долларов.

Ценные бумаги — единственный способ покрыть бюджетный дефицит. Облигации покупают мировые банки, а Федеральная резервная система затем их выкупает. Как объяснил «360» руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов, вложения в гособлигации абсолютно нормальный процесс. Для обычного человека он ничего не значит, а государству помогает «балансировать и ребалансировать свои золотовалютные резервы».