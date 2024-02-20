Мир 20 февраля 2024, 17:10 Россия снова начнет сертифицировать эквадорские бананы Россельхознадзор: в России возобновили сертификацию бананов из Эквадора Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Бананы, отгружаемые с предприятий Эквадора, будут проверять при ввозе в Россию. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

О возобновлении сертификации эквадорских фруктов заявил представитель Россельхознадзора.

Реклама

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором», — указал он.

Представитель ведомства добавил, что бананы и другие подкарантинные товары будут исследовать в лабораториях перед ввозом на территорию России.

Россельхознадзор 3 февраля запретил ввозить эквадорские бананы пяти компаний, так как в фруктах были мухи-горбатки. Эти насекомые внешне похожи на распространенную плодовую мушку и являются опасным карантинным объектом.

Россельхознадзор 13 февраля вернул пяти компаниям из Эквадора право ввозить бананы в Россию. На этот шаг ведомство пошло после получения гарантий эквадорских властей.