Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет наблюдать за тем, как НАТО станет использовать территорию Швеции и Финляндии, и только потом делать выводы об их вступлении в Альянс. Он выступил на марафоне «Новые горизонты», сообщил ТАСС.

Глава МИД России не ожидает принципиальных изменений. Эти и другие нейтральные страны и так участвовали в учениях НАТО, а сам Альянс учитывал их территорию при военном планировании продвижения на восток.

«Усматриваем в их решении, которое наверняка было активно пролоббировано Вашингтоном и самим НАТО, лишь геополитический ход», — сказал Сергей Лавров.

У Финляндии и Швеции не было оснований беспокоиться о своей безопасности, это признали даже послы и руководители этих стран. Он назвал их решение вступить в НАТО из-за изменения ситуации с безопасностью в Европе и «агрессивной России» нелогичным и некорректным.