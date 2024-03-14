Мир 14 марта 2024, 21:14 Полянский призвал найти виновных в подрыве «Северного потока» Полянский: виновных в подрыве «Северного потока» нужно установить и осудить РИА «Новости»

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Виновных в подрыве трубопроводов «Северного потока» необходимо установить. Они должны предстать перед судом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости».

«Москву не устроят выводы расследования, утверждающие лишь, что „его взорвали“», — отметил он.

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Полянский отметил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ не принесли результатов. Они отказались установить двустороннее сотрудничество со стороны России.

По словам дипломата, Совет безопасности ООН обсудит вопрос о необходимости проведения международного расследования диверсии на трубопроводах «Северные потоки» по запросу России.

По словам Полянского, западные страны прекратили расследования по поводу ЧП с российскими газопроводами, чтобы вывести из-под удара очевидного подозреваемого в этом теракте.