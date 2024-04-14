Мир 14 апреля 2024, 10:16 Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну МИД: Россия добьется переноса из Швейцарии переговоров по Закавказью РИА «Новости»

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Россия решила перевести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Причиной стала утрата доверия к Берну как к посреднику в международных делах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам дипломата, на роль площадки для переговоров претендуют несколько стран.

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«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы», — подчеркнула Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью начались в октябре 2008 года. Форум сориентировали на поддержание диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Посредниками выступали Россия, США, представители ЕС, ООН и ОБСЕ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские власти должны признать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.