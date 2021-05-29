Россия разрешила Lufthansa и Air France летать в Москву и Петербург в обход Белоруссии

Российские власти дали авиакомпаниям Lufthansa Group, Air France и Austrian Airlines добро на полеты в Москву и Санкт-Петербург в обход Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей европейских перевозчиков.

Ранее в Austrian Airlines рассказали о намерении получить от руководства России длительное разрешение на полеты в обход Белоруссии, так как в последние дни каждый рейс из Вены в Москву приходилось согласовывать отдельно. Air France отменила несколько самолетов из Парижа в российскую столицу из-за запрета.

Некоторые страны Евросоюза и крупнейшие авиаперевозчики Европы наложили на Белоруссию санкции из-за происшествия с самолетом ирландской компании Ryanair.

23 мая лайнер экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе. Он летел из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в республике обвиняют в уголовных преступлениях. На земле мужчину арестовали.