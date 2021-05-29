Austrian Airlines раскрыла планы работы после решения облетать Белоруссию

Авиакомпания Austrian Airlines захотела получить от руководства России длительное разрешение на полеты в обход Белоруссии. Вчера и сегодня прямые рейсы из Вены в Москву по новому маршруту пришлось согласовывать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

«Пока мы получаем разрешения на каждый день, например, разрешение на субботний рейс мы получили этой ночью. Но, конечно, в наших интересах было бы иметь разрешение на длительной основе», — приводит агентство слова собеседницы.

Австрия и еще несколько стран ЕС запретили своим авиакомпаниям летать через Белоруссию после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске. Это произошло 23 мая. Самолет вынужденно приземлился после сообщения о бомбе. На его борту находились бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Мужчину арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Его возлюбленную также отправили в СИЗО на два месяца.

В некоторых странах ЕС и в США не поверили в историю со взрывным устройством и ввели против республики санкции.