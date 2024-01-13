Мир 13 января 2024, 14:30 Посольство России раскритиковало Британию за соглашение с Украиной Посольство России: Британия не оставила Украине шанса на переговоры Unsplash

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Подписанное украинским руководством соглашение с Великобританией перечеркнуло возможность выхода из конфликта переговорным путем. Об этом заявило посольство России в Лондоне, сообщило радио Sputnik.

Новые поставки вооружений со стороны Великобритании не смогут повлиять на ход конфликта, отметили дипломаты. По их словам, Украину ждет катастрофа в случае продолжения боевых действий.

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Сотрудники посольства добавили, что британским властям следовало направить деньги не на финансирование ВСУ, а на борьбу с кризисом в своей стране.

Ранее Великобритания и Украина заключили договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, британская сторона обязуется поддерживать государство в течение 10 лет.

Соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак. Британия поможет стране развивать оборонный сектор и вооруженные силы, а также будет предоставлять долгосрочные консультации в военной и политической сферах.