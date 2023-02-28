Мир 28 февраля 2023, 16:24 Россия расскажет G20 правду о теракте на «Северных потоках» МИД: Россия на встрече G20 намерена объективно представить ситуацию на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели представит объективную картину подрыва газопровода «Северный поток». Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода „Северный поток“», — уточнили в МИД России.

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Ранее сообщалось, что на встрече министров иностранных дел G20 российская сторона также назовет зачинщиков проблем в мировой политике и экономике.

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Ранее автор расследования о подрывах на газопроводах, Сеймур Херш сделал вывод, что США подорвали «Северные потоки», чтобы заставить Европу поддерживать НАТО. Он написал, что закладыванием взрывного устройства занимались американские водолазы под видом учений, и обратил внимание, что диверсии инициировал президент США Джо Байден.