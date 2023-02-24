Мир 24 февраля 2023, 02:40 США подорвали «Северные потоки», чтобы заставить Европу поддерживать НАТО — Херш Журналист Херш: США подорвали «Северные потоки», чтобы заставить Европу поддерживать НАТО РИА «Новости»

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Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток— 2» подорвали Соединенные Штаты из политических соображений, целью диверсии было заставить Европу продолжать поддерживать НАТО. Такое заявление сделал автор расследования о подрывах на газопроводах, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью телеканалу RT.

Диверсии на магистральном газопроводе были призваны помешать Германии и Западной Европе воспользоваться ими в случае наступления холодов.

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«В ходе боевых действий проку от этого не будет, а целью его (Байдена — прим.ред.) было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили [один] трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — сообщил Херш.

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В этом и заключалась суть операции — принудить Европу продолжить поддерживать НАТО и поставлять вооружения Украине.

Херш 8 февраля опубликовал результаты расследования подрывов на «Северных потоках». В материале он указал, что закладыванием взрывного устройства занимались водолазы США под видом учений. Диверсии произошли по прямому указанию президента США Джо Байдена.