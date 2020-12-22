Россия расширила санкции против представителей ЕС

Россия расширила санкционные списки в отношении представителей ЕС в ответ на санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Такое заявление сделали в МИД РФ.

«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Российская сторона вручила ноты дипломатам из Франции, Германии Швеции и направила соответствующие документы в представительство Евросоюза в Москве. В Министерстве иностранных дел РФ заметили, что «недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ».

МИД подчеркнул, что считает неприемлемым принятие ЕС «с подачи его ведущих государств-членов» незаконных ограничительных мер в отношении некоторых россиян из-за того, что они якобы причастны к случившемуся с Навальным.

Ведомство обратило внимание на то, что инициаторы подобных шагов не предоставили доказательств по делу не только РФ, но и своим партнерам в Евросоюзе.

МИД РФ считает, что Совет ЕС принял «конфронтационное политическое решение» по санкциям, которое идет вразрез с международно-правовыми прерогативами Совбез ООН и «хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву».

«А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии», — заключили в министерстве.

В середине октября Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии из России. В частности, в списке оказался директор ФСБ Александр Бортников.